Ahrensburg. Vizeweltmeister bei den Senioren im Triathlon, Europameister, zweifacher Deutscher Meister sowie Weltmeister in der Sportart Duathlon: 2019 war das Jahr für Udo van Stevendaal. Erklären kann sich der 51-Jährige vom SV Großhansdorf den überraschenden Höhenflug nicht. „Logische Gründe gibt es nicht, zumal ich deutlich weniger trainiert habe als in den zurückliegenden Jahren“, sagt van Stevendaal.

Erfolgsgeschichte begann im Mai in Spanien

Gründe für die verpassten Trainingseinheiten waren ein grippaler Infekt Anfang des Jahres sowie ein Sturz mit dem Rennrad im Trainingslager auf Teneriffa. „Vielleicht aber war es gerade die geringe Erwartungshaltung, mit der ich in die Wettkämpfe gegangen bin, die mich am Ende beflügelt hat“, sagt er.

Seine Erfolgsgeschichte begann im Mai im spanischen Pontevedra. Van Stevendaal ging erstmals bei einem international besetzten Duathlon (zehn Kilometer Laufen/40 Kilometer Radfahren/fünf Kilometer Laufen) an den Start – und wurde gleich Weltmeister in seiner Altersklasse (50 bis 54).

„Ich konzentriere mich nur auf mich und schaue dann, was dabei herauskommt. Was die Konkurrenten machen, kann ich ohnehin nicht beeinflussen“, sagte er damals. Mit dieser Einstellung hat er es im Triathlonsport schon zu vielen nationalen und internationalen Erfolgen gebracht – darunter sind auch die Senioren-Weltmeistertitel in den Jahren 2013 in London und 2017 in Rotterdam.

Der Großhansdorfer wurde in Bremen Deutscher Meister

Weitere Medaillen sollten in den vergangenen Monaten folgen: In Weert (Niederlande) holte van Stevendaal den Europameistertitel über die olympische Triathlon-Distanz (1500 Meter Schwimmen/40 Kilometer Radfahren/zehn Kilometer Laufen).

Anschließend wurde der Großhansdorfer in Bremen Deutscher Meister über die Sprint-Distanz (500 Meter Schwimmen/20 Kilometer Radfahren/fünf Kilometer Laufen), obwohl er aufgrund gesundheitlicher Probleme vor dem Wettkampf zwölf Tage mit dem Training aussetzen musste.

Das nach eigenen Angaben „Rennen seines Lebens“ lieferte der 51-Jährige Mitte August bei den im bayerischen Beilngries ausgetragenen nationalen Titelkämpfen über die olympische Distanz ab. Van Stevendaal benötigte für die drei Disziplinen 1:56,40 Stunden. Damit war er fast achteinhalb Minuten schneller als der Zweitplatzierte Michael Bock aus Freiburg. Den Grundstein für den vierten großen Titel in diesem Jahr legte er beim Schwimmen in dem während des Wettbewerbs für die Schifffahrt gesperrten Main-Donau-Kanal. 22,22 Minuten bedeuteten für den Großhansdorfer zudem die schnellste im Wasser jemals in einem Wettkampf erreichte Zeit.

Genau andersherum lief es für ihn wenige Wochen später bei den Triathlon-Weltmeisterschaften in Lausanne (Schweiz). „Ich habe überhaupt keinen Rhythmus gefunden, zwischendurch die Orientierung verloren und mehrfach Wasser geschluckt“, sagte der 51-Jährige damals. Als 29. beendete er die erste Disziplin. Der Abstand zur Spitze betrug gut sechs Minuten – eine Medaille war damit in weite Ferne gerückt. Auf den 40 Kilometern im Rennradsattel holte van Stevendaal alles aus sich heraus, und auch beim Laufen schonte der Stormarner sich nicht. Mit der zweitschnellsten Zeit sicherte sich der 51-Jährige unerwartet doch noch die Silbermedaille.

