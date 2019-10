Steinburg. Dankbarer Applaus nach dem Abpfiff: Endlich mal wieder haben die Fans des SV Eichede ein erfolgreiches Heimspiel der Stormarner Oberligafußballer erlebt. Die Mannschaft von Trainer Denny Skwierczynski schickte den SV Frisia Risum-Lindholm mit einer 7:1 (3:0)-Packung zurück auf die lange Heimfahrt, erzielte dabei sehenswerte Tore und hatte die Partie fast immer im Griff.

Fast immer: Denn auch diesmal kam der SVE nicht ohne Schwächephase aus. Das hätte nach der einseitigen ersten Hälfte mit Toren durch Christian Peters (13. Minute) und zweimal Jonathan Stöver, der jeweils katastrophale Patzer der gegnerischen Verteidiger ausnutzte (24., 29.), kaum jemand für möglich gehalten. Doch auch diesmal machten es die Steinburger zwischenzeitlich spannend. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld nutzte Jannik Drews seinen Geschwindigkeitsvorteil gegen den diesmal in der Abwehr aufgebotenen Hendrik Ostermann und vollstreckte zum 3:1 (53. Minute). Damit begann wieder so ein Spielabschnitt, den Eichedes Fans in dieser Saison schon so oft hatten ansehen müssen und der dem Club bereits einige Punkte kostete. Nur vier Minuten nach dem Gegentor tauchte Jannik Fust frei vor Marcel Gevert auf und spitzelte den Ball am Eicheder Keeper vorbei – doch Lars Newrzella sorgte aus dem Vollsprint heraus mit einer spektakulären Grätsche dafür, dass nur er, nicht aber der Ball im Netz landete. So war es beim Torfestival kurioserweise ein Innenverteidiger, der die vielleicht wichtigste Aktion zum Sieg beisteuerte. „Wäre der Ball reingegangen, wäre die Chance sehr groß gewesen, dass das Spiel komplett kippt“, sagte Gästetrainer Bernd Ingwersen später.

Hausherren nehmen Nordfriesen in Schlussphase auseinander

Auch den siegreichen Coach beschäftigten jene Minuten nach dem Abpfiff. „In der Phase waren wir ungeordnet, das war völlig unnötig und das müssen wir abstellen“, sagte Skwierczynski. „Es war wichtig, dass wir danach die Tore gemacht haben.“

Diesmal fingen sich die Hausherren rechtzeitig und nahmen die Nordfriesen in der Schlussphase auseinander. Der starke Peters nutzte die letzte Aktion vor seiner Auswechslung zum schönsten Tor des Tages, als er zunächst durch die Abwehr spazierte und dann mit einem herrlichen Lupfer abschloss (70. Minute). Vier Minuten darauf traf Ugur Dagli per Lupfer. Nachdem Skwierczynski den Zwei-Mann-Sturm ausgetauscht hatte, beteiligten sich auch die beiden neuen Angreifer am munteren Scheibenschießen. Erst traf Tom Wittig nach einer Ecke mit einem abgefälschten Kopfball (80.), dann Tim Kathmann mit seinem ersten Ballkontakt nach einer Hereingabe von Wittig (81.).

Skwierczynski lobte die diesmal gute Chancenverwertung seines Teams und „dass wir einfach und zügig nach vorn gespielt haben. Wir sind superfroh, so deutlich gewonnen zu haben.“ Der Trainer wollte den Kantersieg aber nicht als Anlass sehen, in Euphorie zu verfallen. Das Ergebnis müsse richtig eingeordnet werden, sagte er. „Der Gegner ist dezimiert angetreten.“

Frisia musste eine komplett neue Verteidigung aufstellen

Das bestätigte Frisias Übungsleiter Ingwersen: „Wir mussten eine komplett neue Verteidigung aufstellen, die Spieler sind überhaupt nicht abgestimmt. Das hat man deutlich gesehen. Während des Spiels haben sich drei Leute verletzt, weshalb wir am Ende nur noch zehn Mann auf dem Platz hatten, wovon einer auch noch angeschlagen war.“

Durch den dritten Heimsieg sowie die Niederlagen von Preußen Reinfeld (1:5 beim TSB Flensburg, siehe Text unten) und des Oldenburger SV (0:2 gegen Weiche Flensburg II) haben die Eicheder eine Woche vor dem Stichtag auch wieder die Chance, sich als letzter Verein für das Hallen-Masters in Kiel zu qualifizieren. Dafür muss zunächst am kommenden Sonnabend (14 Uhr, Norderstraße) zwingend ein Sieg beim Tabellenvorletzten TSV Kropp her. Tags darauf wären die Stormarner dann auf Schützenhilfe des Kreiskonkurrenten aus Reinfeld angewiesen, der im Duell mit Oldenburg punkten müsste, um Eichede zum Masters zu bringen. Für ihn sei das allerdings kein Thema, sagte Skwierczynski: „Es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen.“

SV Eichede: Gevert – Ostermann, Schubring, Newrzella – Zaske, Rathjen – Steinfeldt, Stöver (70. Brügmann), Hasselbusch – Dagli (80. Kathmann), Peters (70. Wittig)