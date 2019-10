Ahrensburg. Rechtzeitig losgekommen ist die bunt zusammengewürfelte Fahrradgruppe auch an diesem Tag wieder nicht. Zu groß war die Aufregung unter den Teilnehmern, zu riesig die Vorfreude auf die geplante Ausfahrt. Während der eine noch schnell seinen Helm gesucht hat, vermisste ein anderer seine Trinkflasche. Und zu allem Überfluss entdeckte jemand an seinem Fahrrad auch noch einen Plattfuß. Dann macht sich die inklusive Radsportgruppe des SSC Hagen Ahrensburg und der Hermann Jülich Werkgemeinschaft endlich auf den Weg zum Bredenbeker Teich.

Vorneweg fährt das Rollstuhltransportrad - entwickelt für Menschen mit Handicap, um ihnen im eigenen Rollstuhl sitzend eine größere Mobilität zu ermöglichen. An zweiter Stelle eingereiht hat sich das Trimobil. Der Radpilot sitzt vorn, tritt in die Pedalen und steuert. Hinter ihm sind zwei weitere Mitfahrgelegenheiten, wobei der linke Radfahrer über ein separates Antriebssystem ebenfalls kräftig mit den Beinen arbeitet. „Bei gemeinsamen Fahrradausflügen erleben Menschen mit Assistenzbedarf große Glücksmomente und entwickeln ein hohes Gemeinschaftsgefühl“, sagt Anke Brammen von der Hermann Jülich Werkgemeinschaft. „Sie spüren den Fahrtwind und erleben, dass sie Teil von etwas ganz Besonderem sind. Bei Menschen mit einer spastischen Lähmung zum Beispiel kann sich das sogar lösend auf die Muskelspannung auswirken.“

Erste Kontakte zum SSC Hagen vor drei Jahren geknüpft

Pia Görrissen (v. l.) vom Kreissportverband ist begeistert vom Projekt, das Birte Voss, Anke Brammen und Gerold Heller auf die Beine gestellt haben.

In Ahrensburg bietet die Hermann Jülich Werkgemeinschaft – neben denen in Köthel und Hamfelde – sozialtherapeutische Betreuung für seelenpflegebedürftige Erwachsene. Die soziale Einrichtung betreibt am Bornkampsweg mehrere Werkstätten und einen ambulanten Pflegedienst für betreutes Wohnen in drei Apartmenthäusern.

Erste Kontakte zum SSC Hagen knüpfte die Einrichtung vor knapp drei Jahren. „Um die bestehende Gruppe zu vergrößern und den Inklusionsgedanken voranzutreiben, brauchten wir damals dringend einen starken Partner mit einem entsprechenden Umfeld“, sagt Brammen. Während eines ersten Treffens und gemeinsamen Gedankenaustausches sprang der Funke sofort über.

„Wir waren von der Idee, zusammen eine inklusive Radsportgruppe zu installieren, hellauf begeistert“, sagt Birte Voss. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Sportvereins. „Allerdings hatte der SSC damals weder eine eigene Radsportabteilung noch ein inklusives Angebot im Programm. Das aber war für uns kein Hindernis, neue Wege zu gehen.“ Im Mai 2017 gab es ein erstes Treffen in dem auf dem Gelände der Werkgemeinschaft gelegenen Robben Café. Die soziale Einrichtung besaß bereits vier Spezialräder, andere Teilnehmer der Werkgemeinschaft und des SSC Hagen schlossen sich der Gruppe mit eigenen Fahrrädern an. Die Beteiligten einigten sich schnell auf einen passenden Namen: „Radsportgruppe am Robben Café“.

Bereits gute Erfahrungen mit Wintertraining der Radsportgruppe gemacht

Bis heute treffen sich die Teilnehmer in den Sommermonaten immer donnerstags um 17 Uhr am Bornkampsweg 31. Von dort aus geht es – einheitlich ausgestattet mit modischen hellblauen Sweatjacken – zum Bredenbeker Teich oder in die Wälder von Volksdorf. Gerold Heller möchte das Angebot gern ausbauen. Erste Gedanken, einen weiteren Fahrradstützpunkt auf der Sportanlage des SSC Hagen zu etablieren, gibt es bereits. „Von dort aus könnten wir in das Naturschutzgebiet Höltigbaum oder in Richtung Großhansdorf radeln“, sagt der Organisator der Radsportgruppe.

Anke Brammen unterstützt die Pläne. Sie sagt: „Inklusion bedeutet unter anderem, dass wir mit unseren Projekten in die Öffentlichkeit gehen und uns zeigen. Diesbezüglich haben wir mit dem Wintertraining der Radsportgruppe auf der Anlage des SSC Hagen sehr gute Erfahrung gemacht.“

In der kälteren Jahreszeit trifft sich die „Radsportgruppe am Robben Café“ einmal in der Woche im Hagener Vereinshaus. Auch wenn dann Konditionstraining, Gleichgewichts- und Koordinationsschulung auf dem Programm stehen, darf der Spaß dabei nicht zu kurz kommen. Das haben auch weitere Mitglieder des SSC Hagen erkannt, die sich den wöchentlichen Übungseinheiten der Radsportgruppe angeschlossen haben.

Inklusionsbeauftragte des Kreises will Projekt verfolgen

Pia Görrissen ist von dem Inklusionsgedanken, der dahinter steht, begeistert. Die neue Inklusionsbeauftragte des Kreissportverbands Stormarn sagt: „Für mich hat die Kooperation einer sozialen Einrichtung und eines Sportvereins Vorbildcharakter. Ich werde das Projekt weiter intensiv verfolgen.“

Übrigens: Wer sein Fahrrad winterfest machen möchte, kann sich am heutigen Donnerstag vor dem Robben Café ab 16.30 helfen lassen. Standard-Werkzeug und Putzmittel werden gestellt.