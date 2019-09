Reinfeld. Mitaufsteiger 1. FC Phönix Lübeck hat den Höhenflug des SV Preußen Reinfeld in der Fußball-Oberliga vorerst gestoppt: Die zuletzt viermal in Folge siegreiche Überraschungsmannschaft von Trainer Michael Clausen unterlag mit 0:2 (0:2). „Die Niederlage ist verdient, wir waren in der ersten Halbzeit zu brav und mutlos. Nach der Pause haben wir das besser gemacht. Der Gegner stand aber defensiv so stabil, dass es uns in den gesamten 90 Minuten nicht gelungen ist, eine ernsthafte Chance herauszuspielen“, sagte der Coach.

Noor Al Tamemy (18. Minute) und Marco Pajonk (37.) trafen für die Lübecker, die für Clausen trotz des holprigen Saisonstarts Titelanwärter Nummer eins sind. „Phönix kommt immer besser in Fahrt. Ich denke, sie werden ihrer Favoritenrolle jetzt zunehmend gerecht werden“, so der Trainer.

Am Sonntag kommt Eichede zum Kreisduell

Für die Reinfelder gilt: Abhaken und nach vorne schauen, denn da steht mit dem Kreisduell gegen den SV Eichede am kommenden Sonntag schon der nächste Höhepunkt bevor. Clausen: „Dort treffen zwei junge, entwicklungsfähige Mannschaften aufeinander. Eichede ist mit seiner langjährigen Oberligaerfahrung der Platzhirsch. Trotzdem hoffe ich, dass es ein Duell auf Augenhöhe wird.“ Das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel haben die Reinfelder sogar gewonnen: Vor gut zehn Monaten besiegten sie Eichede im Halbfinale des Kreispokalwettbewerbs mit 3:2.

SV Preußen Reinfeld: Marco – Witten, Grimm, Böckelmann, Pirch – Marschner, Hackbarth – Taritas (62. Wurst), Schroeder (46. Bosbach), Lie – Rönnau