Jetzt wird’s ernst für Stormarns Fußballer

Oststeinbek/Reinbek.. An diesem Wochenende beginnt die Punktspielsaison in allen Ligen des Hamburger Fußball-Verbands. Erstmals seit Jahren wird Stormarn in der Landesliga Hansa wieder durch zwei Vereine vertreten, zudem kämpfen vier Clubs aus dem Kreis in der Bezirksliga um gute Platzierungen.

Wer es mit dem Oststeinbeker SV hält, kam in der jüngeren Vergangenheit aus dem Feiern kaum mehr heraus. 2018 kletterte die Mannschaft von Trainer Simon Gottschling von der Kreis- in die Bezirksliga. In diesem Sommer folgte der direkte Durchmarsch in die Landesliga. Dort wird die Konkurrenz wohl zu stark für einen weiteren Aufstieg, als eindeutiger Titelfavorit gilt der VfL Lohbrügge. Doch der OSV strebt mehr an, als bloß um den Klassenerhalt zu kämpfen. „Wir wollen eine stabile Landesliga-Truppe werden, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen“, sagt Chefcoach Gottschling, der zunächst fast vollständig auf seine Aufsteiger setzen wird. Lediglich im offensiven Mittelfeld hat in Marc Oldag ein Neuzugang seinen Startelfplatz sicher.

Mit dem Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Gottschling zufrieden. „Dass immer wieder Spieler in den Urlaub fahren, schmeißt mich im Kopf etwas zurück. Aber das ist Meckern auf höherem Niveau.“ Zum Auftakt empfängt der OSV am Sonntag (15 Uhr, Meessen) den SV Nettelnburg-Allermöhe.

Oststeinbeks einziger Kreisrivale wird auch ein direkter Konkurrent im Kampf um die einstelligen Plätze. Denn der FC Voran Ohe rief das identische Saisonziel aus. Trainer Rainer Seibert gibt sich vor dem Start gegen Dersimspor (Sonntag, 18 Uhr, Amselstieg) skeptisch – aus einem Aberglauben heraus: „Normalerweise haben wir in der Vorbereitung fast alle Testspiele verloren und dann eine starke Saison gespielt. Jetzt war die Vorbereitung richtig gut, das ist schon fast beängstigend.“ Vieles spricht für eine starke Serie der Reinbeker, die nach Platz fünf in der Vorsaison kaum einen Leistungsträger verloren haben. Seibert: „Ein guter Start wäre wichtig.“

Barsbütteler SV muss mit dem letzten Aufgebot starten

In der Bezirksliga Ost nennen viele Trainer den Ahrensburger TSV als den ersten Anwärter auf den Titel. „Das würde ich nicht unterstreichen“, sagt der Coach der Schlossstädter, Matthias Nagel. „Aber wir gehören sicher zum Kreis der Favoriten. Insgesamt ist das Gefälle in der Staffel nicht mehr so groß, es wird weniger leichte Spiele geben.“ Erster Gegner ist am Sonntag (15 Uhr, Klaus-Groth-Straße) der SC Vier- und Marschlande. Zweimal hintereinander belegte der ATSV den dritten Tabellenplatz, nun könnte der nächste Schritt folgen – wenn die Mannschaft ihre Torchancen besser nutzt als während der mehrwöchigen Ergebniskrise in der vergangenen Saison.

Auch der TSV Glinde will sich weiterentwickeln, ruft trotz einiger namhafter Neuverpflichtungen aber noch kein Saisonziel aus. „Dafür muss ich noch ein paar Spiele abwarten“, sagt Trainer Sören Deutsch. „Wir haben aber das Potenzial, unter den Top fünf zu landen.“ Für zumindest eine Nacht könnten die Stormarner der erste Tabellenführer der neuen Saison sein. Zur einzigen Partie, die vor Sonntag ausgetragen wird, ist am Sonnabend (15 Uhr, Am Sportplatz) der ETSV Hamburg zu Gast.

Für den Barsbütteler SV geht es zum Auftakt dagegen fast schon um Schadensbegrenzung. Ferienzeit und eine Hochzeitsfeier führen dazu, dass im Heimspiel gegen den Mitfavoriten SV Börnsen (Sonntag, 14.30 Uhr, Soltausredder) gleich zehn Spieler fehlen. „Wir haben Börnsen vergeblich um eine Verlegung gebeten, müssen jetzt mit dem letzten Aufgebot antreten“, sagt Trainer Murat Gülec. Wenn alle Leistungsträger zurück sind, peilt der BSV aber eine Platzierung unter den besten Acht an.

Aufsteiger Hoisbütteler SV wurde in der Bezirksliga in die Nord-Staffel eingegliedert. Eindeutiges Saisonziel: Klassenerhalt. Zehn Spieler der Aufstiegsmannschaft sind geblieben, gleich 16 neue hinzugekommen. „Das ist ein Umbruch“, sagt der ebenfalls neue Coach Tobias Hansen. Am Sonntag wartet der TSV Sasel II (15.30 Uhr, Saseler Parkweg).