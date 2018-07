FUSSBALL Bargteheide spielt um Aufstieg in die Verbandsliga

Essmatulla Omid will sich mit dem Aufstieg als Trainer des TSV Bargteheide verabschieden Foto: Henrik Bagdassarian / HA

Fußballer treffen am Sonnabend in Verbandsliga-Relegation auf den Sereetzer SV. FSG Südstormarn in der warteschleife.