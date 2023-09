Schulessen In Reinbek bleibt für viele Kinder die Küche kalt

Schokocroissants und Laugenbrezel: Manuela Drefahl, Mitarbeiterin des Caterer Bergedorfer Impuls, hält den Cafeteriabetrieb an der Sachsenwaldschule aufrecht.

Die Versorgungssituation an der Sachsenwaldschule in ist unzureichend. Auch der Betreiber ist unzufrieden. Was sich ändern müsste.