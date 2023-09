Unfall Am S-Bahnhof Reinbek: Linienbus kracht in Dönerladen

Reinbek. Spektakulärer Unfall am S-Bahnhof Reinbek: Ein Linienbus ist am Freitagnachmittag in einen Dönerladen gekracht. Der Fahrer wurde offenbar verletzt. Es entstand enormer Sachschaden an Bus und Gebäude.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr. Zunächst prallte der Gelenkbus gegen einen anderen Bus, dann geriet das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr letztlich in den Imbiss.

Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von Rettern der Feuerwehr Reinbek befreit werden. Nach Informationen unserer Redaktion war er am Unfallort ansprechbar.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Beide Busse waren leer, und auch im Gastraum des Imbisses an der Sophienstraße hielten sich zum Glück keine Menschen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.