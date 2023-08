Umweltsünder laden Gartenabfall bei Witzhave ab

Rund sechs Kubikmeter in einer Feldzufahrt an der Möllner Landstraße entdeckt. Ermittler hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.

Witzhave. Umweltsünder haben in der Feldmark bei Witzhave etwa sechs Kubikmeter Gartenabfall abgeladen. Der Müll war am Freitag, 28. Juli, in einer Feldzufahrt an der Möllner Landstraße entdeckt worden. Unter anderem lagen dort aufgerissene Rindenmulchsäcke, Rasenschnitt und Sträucher, aber auch Kunststoffteile und ein großer Plastiksack, ein sogenannter Big Bag. Die Täter müssen den Abfall laut Polizei zwischen Sonntag und Freitag, 23. bis 28. Juli, dort hingeworfen haben.

Die bisherigen Bemühungen der Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres Bad Oldesloe waren ergebnislos. Deshalb hoffen die Beamten jetzt auf Hinweise von Zeugen. Wer in dem Zeitraum an der Möllner Landstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, sollte sich unter der Telefonnummer 04531/501-0 melden.