Ermittler der Kripo hoffen auf Zeugen: Wer sah in der Nacht zu Mittwoch, 16. August, in der Straße Langenhege Ungewöhnliches?

Polizei Stormarn Einbrecher scheitern an Terrassentür in Reinbek

Reinbek. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 15. und 16. August, im Bereich der Straße Langenhege in Reinbek etwas Ungewöhnliches beobachtet? Diese Frage stellt die Kriminalpolizei nach einem gescheiterten Einbruchsversuch. Nach den bisherigen Erkenntnissen versuchten Unbekannte, zwischen 1.30 und 1.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der Versuch, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, blieb jedoch aus ihrer Sicht erfolglos.

Die Reinbeker Kripo hofft nun, dass Zeugen etwas gesehen haben. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, sollte sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 040/72 77 07-0 melden.