Jürgen-Rickertsen-Haus in Reinbek: Seniorentreff feiert 15. Geburtstag

Am 19. August wird in Reinbek an der Schulstraße 7 gefeiert. Wie es zu dem Treffpunkt für ältere Menschen kam.

Reinbek. Ein Treffpunkt für alte Menschen, ein Ort an dem sie Hilfe und Beratung finden – das ist das Jürgen-Rickertsen-Haus. Das Zentrum der Reinbeker Seniorenarbeit feiert sein 15-Jähriges Bestehen. Die Stadt Reinbek lädt daher Reinbeks Senioren sowie alle, die in der Seniorenarbeit aktiv sind, zu einem Sommerfest am Sonnabend, 19. August, ein. Von 14 bis 17 Uhr gibt es für die Besucher an der Schulstraße 7 Musik, Mitmachangebote und vieles mehr.

Jürgen Rickertsen (1926-2001) wollte etwas für die älteren Reinbeker tun. Deshalb gründete er eine Stiftung. Die beteiligte sich mit 400.000 Euro an dem Bau, die Stadt Reinbek zahlte den gleichen Betrag. Nur ein Jahr nach dem ersten Spatenstich im April 2007 war das Haus fertig. Die Baukosten waren jedoch deutlich gestiegen: auf insgesamt 1,17 Millionen Euro. Die Mehrkosten teilten sich Stadt und Stiftung. Im März 2008 wurde Einweihung gefeiert.

Seniorenarbeit in Reinbek: Jürgen Rickertsen stiftet den Senioren einen Treffpunkt

Der gebürtige Wohltorfer Rickertsen wuchs in Reinbek auf. Nach dem Abitur an der Sachsenwaldschule zog es ihn für ein Praktikum beim Getränkehersteller Sunkist nach Kalifornien. Zurück in Deutschland kam er auf die Idee, den Saft zu vertreiben. Der Stifter, der Georg & Jürgen Rickertsen als Importfirma für Konserven, Trockenfrüchte, Konzentrate und Tiefkühlprodukte 1959 gemeinsam mit dem Vater Georg gegründet hatte, brachte 1964 die Sunkist-Fruchtgetränke in Pyramidenform auf den Markt. Heute ist die Rickertsen Produktionsgesellschaft an der Halskestraße Teil des Familienunternehmens Pfanner aus Österreich.

Außer dem Senioren- und dem Behindertenbeirat nutzen das Gebäude auch der Club 60+, das DRK, die Rentenberatung, die Awo, der SoVD sowie die TSV Reinbek. Von März bis November 2021 diente es während der Pandemie als Impfzentrum. Der Stifter hat den Neubau nicht mehr erlebt: Er starb 2001 an den Folgen eines Autounfalls. Wer am 19. August einen Fahrdienst braucht, melde sich beim DRK unter Telefon 0173/756 19 38 an.