Feuerwehr Barsbüttel: Krähe hängt kopfüber an BMW-Autohaus – Rettung aus größter Not

Barsbüttel Kopfüber an BMW-Autohaus: Feuerwehr rettet Krähe in Not

Barsbüttel. Die Feuerwehr Barsbüttel ist am Sonntag, 23. Juli, zu einer tierischen Rettungsmission ausgerückt. Im Gewerbegebiet am der Rahlstedter Straße hatte sich eine Krähe in eine äußerst missliche Lage manövriert: Der Vogel hatte sich mit den Beinen in einer Schnur verfangen und baumelte kopfüber an der Außenfassade der dortigen BMW-Niederlassung.

Rettungsmission geglückt: Ein Feuerwehrmann setzt die befreite Krähe in eine Transportbox.

Foto: Christoph Leimig

Gegen 20.30 Uhr wurden die Retter alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an. In deren Korb fuhren zwei Kameraden zu der Krähe hoch. Ein Feuerwehrmann hielt den Vogel fest, während der andere das Tier freischneiden konnte. Wieder sicher auf dem Boden angekommen, wurde die Krähe in eine Transportbox gesetzt und zur Untersuchung zu einem Tierarzt gebracht.