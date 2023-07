St.-Adolfs-Stift: Ärztliche Leitung der Urologie in Reinbek komplett

St.-Adolf-Stift: Pro Jahr werden mehr als 2000 Patienten in der Urologie in Reinbek behandelt. Daher wurde die Leitung jetzt verstärkt.

Reinbek. Die neue Doppelspitze der Chefärzte Dr. Claus Brunken und Dr. David Marghawal hat wegen steigender Fallzahlen nun auch einen Leitenden Oberarzt in der urologischen Abteilung: Michael Linbecker. Dr. David Marghawal ist der Nachfolger von Dr. Walter Wagner in der Urologie am Krankenhaus Reinbek. Der Experte auf dem Gebiet der robotergestützen Operationen an Niere, Prostata und Blase ist bereits seit Oktober 2022 im Haus tätig. Seit April 2023 leitet der 45-Jährige die Abteilung gemeinsam mit Dr. Claus Brunken im Kollegial-Chefarzt-Modell. Dr. Wagner bleibt dem St.-Adolf-Stift als „Senior Surgeon“ erhalten.

Dr. David Marghawal war seit 2016 Leitender Oberarzt an der Asklepios Klinik Altona. Neben der minimalinvasiven Chirurgie sind die große Tumorchirurgie, die rekonstruktive Urologie und die Kontinenz- und Prolapstherapie inklusive der urologischen Prothetik weitere Schwerpunkte von ihm. Außerdem beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit der Therapie urologischer Tumore mit Medikamenten.

Die urologische Abteilung des Krankenhauses Reinbek ist erst 2019 gegründet worden und hat eine Versorgungslücke geschlossen.



Ärztliche Leitung der Reinbeker Urologie durch Michael Linbecker komplett

Seit Oktober 2022 wird im Krankenhaus Reinbek das modernste in Europa verfügbare da-Vinci-Operationssystem Xi bei Eingriffen der Urologie und Viszeralchirurgie genutzt. Mehr als 120 Patienten hat Dr. Marghawal gemeinsam mit seinem Team schon erfolgreich mit dieser Technologie operiert.

Pro Jahr werden mehr als 2000 Patienten in der Urologie behandelt

Sein Kollege Dr. Claus Brunken ist bereits seit April 2019 im St. Adolf-Stift Chefarzt. Er ist spezialisiert auf die minimalinvasive endourologische Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung sowie des Harnsteinleidens. Bei diesen Eingriffen nutzen die Ärzte mit Hilfe optischer Instrumente die natürlichen Zugänge in das Körperinneren. Diese Verfahren werden in aller Regel mit einem Laser durchgeführt.

Seit Anfang Juli verstärkt ein neuer Leitender Oberarzt das Team der urologischen Abteilung in Reinbek: Michael Linbecker, der zuvor in Hamburg, Berlin und Neumünster war, ist wie Dr. Marghawal langjähriger Experte in der großen Tumorchirurgie sowie der Kontinenz- und Prolapstherapie und hat auch Erfahrung in robotisch gestützten Operationsverfahren.

Die Abteilung für Urologie wurde vor vier Jahren von Dr. Brunken und Dr. Wagner am Krankenhaus Reinbek gegründet. Damit wurde eine Versorgungslücke im Südosten Hamburgs geschlossen. Die Fallzahlen sind rasch gestiegen: Mittlerweile werden pro Jahr mehr als 2000 Patienten behandelt – mit stark steigender Tendenz.