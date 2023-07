Carlo von Tiedemann war 52 Jahre Moderator beim NDR. In der Zeit hat er viel erlebt. Anekdoten aus der Promiwelt erzählt er im Kursana in Reinbek.

NDR-Kultmoderator nimmt in Reinbek für einen Nachmittag an der Kaffeetafel Platz und plaudert. Er hat eine enge Bindung an die Region.