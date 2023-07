Geschichtswettbewerb: Woher kommt eigentlich Reinbeks Strom?

300 Euro erhält der Gewinner des diesjährigen Geschichtswettbewerbs der Stadt Reinbek. Was gefragt ist.

Auch aus der Wasserkraft des Mühlenwehrs ließe sich grüner Strom gewinnen. Ob das jemals in Reinbek der Fall, könnten Schüler im nun gestarteten Geschichtswettbewerb herausfinden.

Reinbek. Woher kommt unsere Energie und wie wird der Energiehunger gedeckt? Seit wann nutzen Reinbeker elektrischen Strom und aus welchen Quellen wird der eigentlich gewonnen? War das schon immer so? Und warum wird aus den herabströmenden Wassermassen am Wehr eigentlich kein grüner Strom gewonnen?

Solchen und weiteren Fragen können und sollen junge Reinbeker in den kommenden Monaten nachgehen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zwölf und 21 Jahren lädt die Stadt Reinbek jetzt ein, sich am diesjährigen Geschichtswettbewerb zu beteiligen.

Energie: Von Wind und Wasser zu Strom und Gas

Es ist der dritte von der Stadt ausgelobte Wettbewerb. Das diesjährige Thema „Energie: Von Wind und Wasser zu Strom und Gas“ ist aktueller denn je. Bürgermeister Björn Warmer und Stadtarchivar und Historiker Carsten Walczok haben jetzt am E-Werk Sachsenwald den Startschuss gegeben. „Wir hoffen auf viele Einsendungen“, sagt Bürgermeister Warmer. In der Vergangenheit war die Zahl der Teilnehmer überschaubar.

Bis Ende Januar haben die Teilnehmer nun Zeit, eine selbstgewählte Fragestellung im historischen Kontext von Reinbek gründlich zu recherchieren und die Ergebnisse möglichst kreativ aufzubereiten. „Spezielle Kenntnisse werden nicht benötigt – alleine Neugierde und Spaß an geschichtlicher Detektivarbeit sind gefragt“, sagt Walczok. Und ein wenig Kreativität bei der Aufbereitung der Ergebnisse. Vorgaben gibt es nicht, Aufsätze und Collagen sind ebenso erlaubt wie selbstgedrehte Filme. Möglich sind sowohl Einzel- als auch Gruppenarbeiten.

Geschichtswettbewerb in Reinbek: Die ersten drei Plätze werden prämiert

Die Reinbeker Schulen, das Gymnasium Sachenwaldschule als auch das Schulzentrum am Mühlenredder, wollen sich am Wettbewerb beteiligen. „Wir freuen uns darauf dieses Thema nach den Sommerferien in die Klassen zu tragen“, sagt Kerstin Lietge, Fachbereichsleiterin Geschichte vom Sachsenwaldgymnasium. Aus Erfahrung wisse sie, dass es ein Türöffner sein kann, wenn Themen mit der selbst erlebten Wirklichkeit verknüpft und die Schüler aktiv und kreativ eingebunden werden.

Ein Ansporn für die Schüler könnte auch der ausgelobte Gewinn sein: Die Siegerarbeit wird mit 300 Euro prämiert, der Zweitplatzierte erhält 200 Euro und der Drittplatzierte 100 Euro. Über die Platzierungen entscheidet eine Jury. Ausführliche Info zum Wettbewerb und den Teilnahmebedingungen gibt es auf reinbek.de/geschichtswettbewerb.

