Polizei ermittelt: Müllsünder laden 15 Säcke mit Bauabfällen in Reinbek ab

Anwohner entdecken Beutel mit Dämmwolle, Dachpappe und anderen Baustoffen an Containern in Neuschönningstedt. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte haben an den Wertstoffcontainern am Langeloher Weg in Neuschönningstedt 15 Säcke mit Bauabfällen abgeladen.

Reinbek. Polizei und Abfallwirtschaft scheinen machtlos zu sein: Immer wieder laden Müllsünder ihren Abfall illegal an öffentlichen Plätzen ab. Besonders beliebt: Die Flächen rund um Abfallsammelbehälter. Diesen Ort wählten Unbekannte nun auch, um in Reinbek 15 Säcke mit Bauabfällen loszuwerden. In unmittelbarer Nähe eines Wohnviertels an den Wertstoffcontainern am Langeloher Weg im Stadtteil Neuschönningstedt wurden die Beutel mit alter Dämmwolle, teerölhaltiger Dachpappe und anderen Baustoffen abgelegt. Gegen 7.20 Uhr am Mittwoch, 26. April, hatten Anwohner die weißen Säcke entdeckt.

Die Polizei ermittelt, tappt aber, wie so häufig bei ähnlichen Fällen, im Dunkeln. „Hinweise auf den Verursacher ließen sich bislang nicht erlangen“, sagt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Auch der Tatzeitraum lasse sich nicht eingrenzen. Die Ermittler hoffen deshalb auf Hinweise von Zeugen, die die Müllsünder möglicherweise beobachtet haben. Die Beamten des Fachdienstes für Umwelt- und Verbraucherschutzdelikte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe sind per Telefon unter 04531/501-542 oder 04531/501-543 erreichbar.