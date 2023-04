Freiwillige Feuerwehr: Jetzt steht der Umzugsplan für die neue Reinbeker Feuerwache

Reinbek. Jetzt soll es doch ganz schnell gehen: Nach einer Besprechung am Mittwoch, 26. April, mit der Verwaltung steht jetzt der grobe Umzugsplan der Freiwilligen Feuerwehr Reinbek in die neue Wache. „Jetzt geht es Schlag auf Schlag“, ist sich Ortswehrführer Hans-Jörg Haase sicher. „Wir erhalten am 16. Mai die Schlüssel vom Bauamt. Direkt danach beginnt die vier- bis sechswöchige Umzugsphase.“

Zum Abschluss würden die zwölf Einsatzfahrzeuge aus der alten Wache an den neuen Standort am Mühlenredder ziehen. Dort übergibt Bürgermeister Björn Warmer der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr feierlich und offiziell die Schlüssel für den Neubau. Haase betont: „Wir alle freuen uns schon sehr auf den Umzug. Von der Stadt werden wir sehr unterstützt.“ Die Fläche der neuen Feuerwehr ist mit 3200 Quadratmeter fast dreimal so groß wie in der alten Wache.

Grober Umzugsplan der Freiwilligen Feuerwehr steht

Die Kosten des Projektes sind während eines Jahrzehnts auf 14,6 Millionen Euro angestiegen, nachdem der Streit um den Standort die politische Debatte ins Stocken geraten ließ. Baustart war im Sommer 2021. „Da die letzte Umzugsphase genau in die Sommerferien fällt, wollen wir zum Ende der Ferien mit einem Tag der offenen Tür auch den Bürgerinnen und Bürgern die neue Wache präsentieren“, sagt Hans-Jörg Haase.