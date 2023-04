Reinbek feiert das letzte Maibaumfest vor der alten Wache

Reinbek. Die Maikrone wird entstaubt und geputzt, Tausende Würstchen und Grillfleisch werden eingekauft, die Bühne vor der Feuerwache an der Klosterbergenstraße wird aufgebaut: Mit vielen Gästen rechnet die Reinbeker Feuerwehr bei ihrem Maibaumfest am Montag, 1. Mai. „Bei gutem Wetter hatten wir schon an die 3000 Besucher“, sagt Feuerwehrsprecher Joachim Stanisch.

Es wird wieder viel geboten bei der nicht nur bei Reinekern beliebten Party im Zentrum der Stadt. Die ersten Gäste trudeln bekanntlich gegen 10 Uhr am Rosenplatz ein, um ja nicht zu verpassen, wie Feuerwehrleute gegen 11 Uhr im Korb der Drehleiter 22 Meter in die Höhe fahren, um dem Maibaum die rund 20 Kilogramm schwere Krone aufzusetzen. Der Spielmannszug sorgt für die passende Musik.

Feuerwehr Reinbek lädt zum Maibaumfest vor der alten Wache

Danach sorgen die Rock-Cover-Band „Rena die Band“ sowie das Duo „Stimmhaft“ für Stimmung. Ausführlich können sich Besucher über die Arbeit diverser Hilfsorganisationen informieren, darunter das THW Bergedorf, der Rettungsdienst, die Hundestaffel des ASB, das DRK und natürlich die Feuerwehr. Für die kleinen Gäste wird eine Hüpfburg aufgebaut, und für hungrige Besucher gibt es Gegrilltes und selbst gebackene Kuchen. Bis 16.30 Uhr darf ausgiebig geschlemmt, getanzt und und geplauscht werden.

Eigentlich war geplant und lange angekündigt, dass die Reinbeker Feuerwehr in diesem Jahr vom Gelände der neuen Wache am Mühlenredder anrückt. „Das wird leider nichts“, nimmt es Feuerwehr-Chef Hans-Jörg Haase gelassen. Grund sind Verzögerungen beim Bau der hochmodernen Wache, die laut Planung bereits im März bezogen werden sollte. Wann jetzt die Umzugskartons gepackt werden, steht noch nicht fest. „Vor Juli werden wir den Betrieb im neuen Gebäude nicht aufnehmen“, sagt Stanisch. Geplant ist nun, dass die Ortswehr Mitte Mai den Schlüssel für die hochmoderne Wache erhält.

Nach dem Umzug könnte die Maiparty am Mühlenredder steigen

Sicher aber ist: Das Maibaumfest 2024 wird anders als die bisherigen. Denn mit dem Umzug kommt die Frage auf, wo die Party zukünftig steigt. Fest steht, dass die alte Wache dafür nicht mehr genutzt werden kann und der Maibaum definitiv am Rosenplatz stehen bleiben soll. „Auf das Gelände der neuen Wache passt er nicht“, sagt Stanisch.

Feiern allerdings könnte man dort schon. Zumal der logistische Aufwand, Tische und Bänke, Grill und Lebensmittel vom Mühlenredder ins Ortszentrum zu bringen, enorm wäre. So wäre eine Option, dem Maibaum weiterhin am Rosenplatz die Krone aufzusetzen und anschließend mit allen Gästen und dem Spielmannszug vorweg zum Feiern an den Mühlenredder zu ziehen.

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verkehr wird aus dem Reinbeker Ortszentrum verbannt

In diesem Jahr aber bleibt alles noch beim Alten, wird auch diesmal wieder der Verkehr aus dem Ortszentrum verbannt. Klosterbergenstraße und Schulstraße werden in Teilen und Am Rosenplatz voll gesperrt. Autofahrer und Busse werden über Schönningstedter Straße, Kirchenallee, Schulstraße und Jahnstraße in die Klosterbergenstraße umgeleitet. Eine Anfahrt zum Niels-Stensen-Weg ist über die Umleitungsstrecke möglich.

Die Parkplätze Am Rosenplatz und der Volkshochschule werden für das Fest genutzt und stehen zum Parken nicht zur Verfügung. Besucher werden gebeten, auf etwas weiter entfernte Abstellmöglichkeiten auszuweichen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.