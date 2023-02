BeGE Neuschönningstedt: Grüne protestieren gegen gestiegene Raummieten

Alle, die privat oder gewerblich Veranstaltungen in der Begegnungsstätte organisieren, müssten jetzt tief in die Tasche greifen.

Reinbek. Die Begegnungsstätte Neuschönningstedt am Querweg 13 ist nicht nur bekannt für ihre Kleinkunstbühne, sondern auch als Treffpunkt im Norden Reinbeks. Seit etwa 50 Jahren können Familien, Kleinunternehmer und Organisationen aus Neuschönningstedt und der Umgebung die Räume in der städtischen „BeGe“ , wie sie unter den Anwohnern heißt, zu günstigen Preisen mieten – stundenweise oder für einen ganzen Tag. Jetzt sollen die Raummieten ansteigen.

Von rund 231 auf mindestens 390 Euro würde etwa der Satz für eine Familienfeier im beliebten großen Saal steigen – mit 68 Prozentpunkten zu stark, kritisieren die Grünen. Bei den kleineren Räumen werde die Vermietung erheblich teurer: Unter Umständen von rund 26 auf dann 79 Euro steigt die Rate für Raum II. „Mehr als eine Verdreifachung“, stellt der Grünen-Politiker Markus Linden fest.

Markus Linden (Grüne) kritisiert die neue Satzung für die Begegnungsstätte Neuschönningstedt, weil durch sie die Raummieten wesentlich erhöht werden.

Foto: Patrick Rohde / Markus Linden

BeGe Neuschönningstedt: Miete steigt um das Dreifache

Die Mehrheit der Fraktionen hat dies jetzt im Jugend-, Sport- und Kulturausschuss so beschlossen und die Grünen überstimmt. Hintergrund der Erhöhung sei eine nötige Überarbeitung der Satzung und damit auch der Gebührenordnung gewesen. „Die letzte Satzung stammte aus dem Jahr 2000“, erklärt Ulrich Gerwe aus der Verwaltung. „Wir mussten die D-Mark-Beträge umrechnen und konnten die Kosten nicht ansatzweise decken. Der Landesrechnungshof hatte uns bereits gerügt.“

„Die immense Steigerung ergibt sich dadurch, dass die Mehrheit der Politiker und Teile der Verwaltung von einer hundertprozentigen Kostendeckung ausgehen“, sagt Markus Linden als Bürgerliches Mitglied für die Grünen im Ausschuss. Alle, die privat oder gewerblich Veranstaltungen organisieren, müssten jetzt tief in die Tasche greifen. Gewerbliche Veranstalter würden die hohen Mieten an die Besucher weiterreichen müssen – oder sich andere Räume in anderen Kommunen suchen. Doch das sieht Ulrich Gerwe anders: „Auch mit den neuen Mieten zahlt die Stadt immer noch drauf, im Vergleich mit umliegenden ähnlichen Räumen bewegen sich die neuen Mieten in der mittleren Preiskategorie“, hält er dagegen.

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jugendbeauftragter Ulrich Gerwe verteidig die neuen Mieten als überfällige Anpassung.

Foto: Susanne Holz / BGZ

Die Nachfrage für private Feiern in der BeGe ist hoch

„Es kann nicht das Ziel sein, dass wir all diejenigen Familien, die auf die Kosten schauen müssen, von der Begegnungsstätte ausschließen“ sagt Markus Linden. „Dafür wurde die BeGe nicht gegründet.“ In der Stadtverordnetenversammlung wollen die Grünen erneut geringere Mieten beantragten. Seniorenarbeit und Jugendarbeit sind nicht betroffen, weil sie keine Gebühren zahlen müssen.

„Die Nachfrage für private Feiern ist schon recht hoch“, sagt Katja Voß, im Rathaus zuständig für die Vermietung. „Allerdings können wir nur eine begrenzte Anzahl an Terminen vergeben: Zum einen können wir maximal eine Veranstaltung pro Wochenende annehmen, da auch die Reinigungskräfte erst wieder am Montagmorgen kommen, zum anderen stimmen wir uns mit der benachbarten Kinder- und Jugendbegegnungsstätte ab: Der Festsaal der BeGe liegt Wand an Wand mit dem Partyraum der KJB, sodass aufgrund der Hellhörigkeit zeitgleich keine größeren Veranstaltungen in beiden Räumen stattfinden können.“

„Die BeGe wird eine soziale Einrichtung bleiben“

Über das Jahr gesehen gebe es meist zwei private Feiern pro Monat. Damit machten private Feiern nur einen kleineren Anteil der Nutzungen in der BeGe aus. Im Jahr 2022 wurden die Räume 804 Mal genutzt. Hauptsächlich für Seniorentreffen, Selbsthilfegruppen oder Volkshochschulkurse. Nur an den Wochenenden wurden die Räume auch privat genutzt. „Und die BeGe wird weiterhin eine soziale Einrichtung sein und bleiben“, unterstreicht Ulrich Gerwe.