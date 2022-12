Stadt sucht engagierte Kandidaten für den Bürgerpreis

Es ist eine Auszeichnung für Menschen, die sich in Reinbek herausragend engagieren. So können Vorschläge eingereicht werden.

Reinbek. Sie spenden Zeit und Kraft zum Wohle anderer oder engagieren sich in besonderer Weise für ihre Stadt: Reinbek würdigt auch in diesem Jahr wieder herausragendendes ehrenamtliches Engagement mit einem Bürgerpreis und sucht dafür geeignete Kandidaten. Der Preis soll im Frühjahr 2023 überreicht werden. Viel Zeit für die Kandidatensuche bleibt nicht mehr: Bis Mittwoch, 21. Dezember, können Vorschläge im Rathaus eingereicht werden.

Bürgerpreis Reinbek: Auch Vereine, Verbände und Initiativen können ausgezeichnet werden

Den Bürgerpreis können Reinbeker Bürger, aber auch Vereine, Verbände, bürgerschaftliche Initiativen oder ortsansässige Unternehmen erhalten. 2020 wurde die Arbeit des Reinbeker Kirchentischs geehrt, deren Ehrenamtliche regelmäßig Lebensmittel an Bedürftige ausgeben. Im vergangenen Jahr ging die besondere Auszeichnung an Claus Brettner, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Schönningstedt und Inhaber der Fahrzeuglackiererei Peters in fünfter Generation.

Brettner hat in in seinem Betrieb weit mehr als 100 junge Leute aus mehr als 17 Nationen ausgebildet, darunter Menschen mit Handicap und Geflüchtete. „Persönliches Engagement ohne eine Gegenleistung zu erwarten ist heute nicht mehr selbstverständlich. Für diese Vorbildfunktion sollen Menschen mit dem Bürgerpreis belohnt werden“, sagt Reinbeks Bürgervorsteherin Brigitte Bortz.

Wer den Bürgerpreis erhält, darüber entscheidet eine Jury, die sich aus Mitgliedern des Ältestenrates zusammensetzt. Der Preis besteht aus einer Urkunde.

Vorschläge auf Papier in einem verschlossenen Umschlag schicken

Wem ein Kandidat einfällt, sollte unbedingt seinen Vorschlag samt Begründung auf Papier festhalten und in einem verschlossenen Umschlag an folgende Adresse senden: Bürgervorsteherin der Stadt Reinbek, Stichwort: Bürgerpreis 2023, Hamburger Straße 5–7 in 21465 Reinbek. Bei Nachfragen erteilt die Abteilung für Inneres der Stadt telefonisch unter 040/72 75 02 03 oder per E-Mail: inneres@reinbek.de Auskunft.

Der Bürgerpreis wurde 2018 zum ersten Mal vergeben. Er geht zurück auf die Initiative des damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden Volker Müller. Der nahezu erblindete Kommunalpolitiker engagiert sich selbst weit über die Politik hinaus für das Allgemeinwohl.