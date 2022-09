Polizei nimmt Autofahrer mit fast zwei Promille nach Flucht fest

Der 36-Jährige lässt am Unfallort seine Beifahrerin zurück und flüchtet. Doch die Polizei kann ihn festnehmen – in einem Gebüsch.

Reinbek. Vermutlich verlor der Reinbeker (36), der am Sonntag gegen 3.20 Uhr auf der Großen Straße die Kontrolle über seinen roten Audi A1 verlor, zu schnell unterwegs: Er kam von der Straße ab und prallte mit dem Auto an der Ecke Am Sportplatz gegen die Mauer eines Privatgrundstücks. Die Airbags gingen auf, sowohl der Fahrer als auch seine 18-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Doch diese ließ der 36-Jährige zurück, floh alkoholisiert Richtung Reinbek.

Die Polizei fahndete nach dem Flüchtigen, die junge Frau musste ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte die junge Frau ins Krankenhaus, während die Polizei nach dem Flüchtigen fahndete. Den fasste schließlich ein Glinder Polizist in einem Reinbeker Gebüsch. Der 36-Jährige hatte keinen Führerschein und pustete 1,88 Promille. Er muss sich jetzt wegen Fahrens ohne Führerschein sowie Alkohol am Steuer verantworten.