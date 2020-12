Polizei sucht Zeugen wegen mehrerer Graffiti. Die Schriftzüge wurden am vergangenen Wochenende in verschiedenen Farben aufgesprüht.

Graffiti-Sprayer haben in Glinde ihr Unwesen getrieben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kriminalität Graffiti: Schulzentrum in Glinde beschmiert

Glinde. In Glinde waren am vergangenen Wochenende "kreative" Graffiti-Künstler unterwegs und beschmierten mehrere Wände des Schulzentrums Oher Weg. Laut Polizeisprecher Lutz Theurer konnten die Schriftzüge nicht wirklich identifiziert werden. "Es handelt sich eher um wilde Schmierereien", so Theurer.

Nach bisherigen Erkenntnissen hinterließen die Unbekannten ihre bunten "Kunstwerke" an Wänden der Schule sowie der Sporthallte. Auch die Tischtennisplatte auf dem Schulgelände wurde mit schwarzer Farbe bemalt. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei in Glinde hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tatverdächtigen sowie nach Zeugen. Hinweise bitte an die Beamten unter Telefon 040/71090-0.