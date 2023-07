Gasleck: Straße in Bargteheide wird bis Sonntag gesperrt

Bargteheide. Viel Zeit hatten Autofahrer nicht, um ihr Fahrzeug umzuparken: Um 14 Uhr teilte die Polizei Bargteheide mit, dass um 15 Uhr die Straße Lohe für rund 48 Stunden gesperrt wird. Der Grund sind mehrere Gasleckagen, die die Schleswig-Holstein Netz AG dort festgestellt hat.

Weil die Lohe eine Sackgasse in einem Wohngebiet ist, haben Autofahrer, die es nicht vor 15 Uhr aus dem Gebiet geschafft haben, das Nachsehen. Sie können ihr Auto voraussichtlich bis Sonntag nicht mehr benutzen beziehungsweise kommen damit nicht weit. Denn die Straße muss laut einer Polizeisprecherin für die Reparatur aufgerissen werden. Ein Durchkommen sei dann unmöglich.

Gasleck in Bargteheide: Straße muss für Reparatur aufgerissen werden

Wie die Verwaltung in Bargteheide mitteilt, sind auch Anwohner der abzweigenden Straßen wie dem Louise-Zietz-Weg, der Gärtnerstraße, dem Nelkenweg und der Straße Am Bornberg von der Vollsperrung betroffen. Anwohnern wird empfohlen, „das Auto auf öffentlichen Parkplätzen im Stadtgebiet von Bargteheide (zum Beispiel Utspann-Parkplatz, Parkplätze am Bahnhof, Traberstieg, Parkplatz am Kreisverkehr Rathausstraße/Bahnhofstraße) abzustellen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Damit Familien, die in den Urlaub fahren wollen oder aus einem anderen Grund ihr Auto dringend benötigen, von der Sperrung erfahren, haben Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Bargteheide die Menschen via Lautsprecher informiert. Auch eine Rundfunkdurchsage sei veranlasst worden.

Damit im Notfall Menschen Hilfe bekommen, sollen Feuerwehr und Rettungsdienst über das Schulzentrum Bargteheide fahren dürfen. Ferner informieren Polizei und Stadt, dass in der Nähe der Baustelle das Rauchen und das Verbrennen von Gegenständen vermieden werden sollte.

