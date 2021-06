BMW xDrive gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte stehlen in der Nacht zu Mittwoch einen schwarzen BMW xDrive vom Parkplatz eines Wohnhauses. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Bartgeheide einen BMW gestohlen (Symbolfoto).

Bargteheide . Der Albtraum eines jeden Autobesitzers: Bisher unbekannte Diebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bartgeheide einen schwarzen BMW xDrive gestohlen. Das Auto war auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück an der Alten Landstraße abgestellt.

Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Täter zwischen 00.00 und 7.40 Uhr das Auto, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, auf bislang unbekannte Weise. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Fahrzeug.

Es besteht der Verdacht, dass die Täter ein technisches Equipment zur Umgehung des „Keyless Go“-Systems genutzt haben. Dieses System funktioniert über Funkwellen und kann deswegen zu einer Sicherheitslücke werden.

Der BMW hat einen Zeitwert von rund 35.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04541 8090 zu melden.

( isa )