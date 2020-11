Bargteheide. Zum 31. Mal möchte das Weihnachtshilfswerk bedürftigen Menschen in Bargteheide eine Freude bereiten und Gutscheine verteilen. Bedürftige können sich bis zum 17. November an Kerstin Hansen (Telefon: 04532/ 4047-301, E-Mail: hansen@bargtehei de.de) von der Stadtverwaltung wenden.

Viele Minijobs wegen Corona weggebrochen

„Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr mehr Menschen geben wird, die Hilfe benötigen“, sagt Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht. „Aus diesem Grund werben wir bei denjenigen um Beteiligung, die die Krise nicht so stark getroffen hat.“ 2019 konnten 426 Menschen aus 174 Haushalten unterstützt werden. Doch die Zahl der Bedürftigen steigt, in jedem Jahr sind mehr Bürger auf Sozialhilfe angewiesen. Betroffen sind auch ältere Menschen mit kleiner Rente und Personen, die durch Trennung, Krankheit oder Tod eines Familienangehörigen in Not geraten sind.

„Es ist für Familien immer schwieriger mit einem Einkommen auszukommen“, sagt Martin Ernst, der für die Ev.-Luth. Kirchengemeinde dabei ist. „Doch gerade dort, wo jeder Euro zählt, sind coronabedingt viele Minijobs weggebrochen.“

Aktion sei in diesem Jahr eine Gratwanderung

Zahlreiche Organisationen haben sich zum Weihnachtshilfswerk zusammengeschlossen, u. a. der Lions Club Bargteheide, die Arbeiterwohlfahrt und die Kirchengemeinden. Zum ersten Mal beteiligt sich auch der Verein Topmotive Kids More, der es sich zum Ziel gemacht hat, Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen. „Wir haben vor zwei Jahren von der Aktion erfahren und sind nun dabei“, sagt Frederick Weimann. Es sei in diesem Jahr eine Gratwanderung, den nötigen Abstand einzuhalten und trotzdem den Bedürftigen zuzuhören und für sie da zu sein.

Obwohl die Besuche und der persönliche Kontakt in der Vergangenheit sehr wichtig gewesen seien, müsse diesmal das Signal reichen, trotz der schwierigen Situation nicht vergessen worden zu sein. „Trotz der Umstände wollen wir die Zielgruppe im Blick behalten“, sagt Kruse-Gobrecht. „Unser Schwerpunkt liegt auf Menschen, die sich nicht selbst helfen können.“

„Es kommt auf jeden Euro an“

Statt eines Schecks erhalten die Bedürftigen seit zwei Jahren einen Gutschein, den sie bei der Stadtkasse einlösen können. Dies habe sich für beide Seiten als praktisch erwiesen. „Es kommt auf jeden Euro an“, sagt Kerstin Hansen. Eine Spendenbescheinigung gibt es ab 200 Euro.

Wer helfen möchte, kann ab sofort auf das Spendenkonto der Stadt Bargteheide: Hamburger Sparkasse, IBAN: DE15 2005 0550 1217 1634 25, BIC: HASP DEHHXXX, Verwendungszweck: Weihnachtshilfswerk 2020, einzahlen.