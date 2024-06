Bargteheide. Freilauffläche soll an der Straße Kruthorst entstehen. CDU, SPD und FDP betonen dringenden Bedarf. Grüne und WfB sehen Plan kritisch.

In Bargteheide entsteht eine Freilauffläche für Hunde. Dafür richtet die Stadt ein rund 4000 Quadratmeter großes Grundstück an der Straße Kruthorst her. Für rund 25.000 Euro soll die Fläche eingezäunt werden. Das hat der Ausschuss für Planung und Verkehr mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP beschlossen.

„Auf den Hundeauslauf warten die Bargteheider Hundebesitzer schon sehr lange“, sagt Christian Fischer (CDU). „Endlich konnte eine passende Fläche gefunden werden, die nun möglichst schnell hergerichtet werden soll.“ Die Freilauffläche biete die Gelegenheit zur Kommunikation für Mensch und Hund, ergänzt Andreas Samtleben (FDP).

Hundewiese: Bargteheide legt für 25.000 Euro Freilauffläche an

CDU, SPD und FDP hatten den Antrag für die Einrichtung der Fläche gemeinsam eingebracht. In Bargteheide lebten rund 900 gemeldete Hunde, die keine Möglichkeit zum geschützten Freilauf hätten, begründeten sie den Vorstoß. In öffentlichen Grünanlagen, auf Wegen, Straßen und Plätzen bestehe Leinenpflicht.

Auf landwirtschaftlich genutzten Flächen oder im Wald dürften die Vierbeiner ebenfalls nicht frei laufen. Dabei gehöre das unbeschwerte und gefahrlose Laufen und Toben sowie das freie Spiel mit anderen Artgenossen zum Grundbedürfnis und Wohlbefinden von Hunden. Den Bedarf einer Freilauffläche hätten sie immer wieder in zahlreichen Gesprächen mit Hundebesitzern erfahren, so die Politiker.

Das Areal soll zu einem Treffpunkt für Hunde und ihre Besitzer werden

Das Areal soll nicht nur einen artgerechten und sicheren Hundeauslauf ermöglichen, sondern auch einen festen Treffpunkt für ihre Besitzer etablieren. „Mit der Hundefreilauffläche schaffen wir einen Ort der Begegnung für Bargteheides Hunde sowie deren Besitzerinnen und Besitzer“, sagt Bargteheides stellvertretender SPD-Fraktionschef, Gerrit Kronenberg.

Mehr aus Stormarn

Kritik an den Plänen gibt es von Grünen und WfB. Norbert Muras, Fraktionschef der Wählergemeinschaft, sieht vor allem die Parkplatzsituation an der geplanten Freilauffläche als Problem. „Das Areal liegt an einem landwirtschaftlichen Weg“, sagt er. „Die Leute werden mit dem Auto kommen. Wo sollen sie parken?“ Zudem kritisiert Muras, dass der Eigentümer eines direkt benachbarten Bauernhofes nicht in die Planungen mit einbezogen worden sei.

Grünen kritisieren hohe Kosten und wollen Geld lieber anders ausgeben

Die Grünen sehen die hohen Kosten kritisch. „Zu den 25.000 Euro für den Zaun kommen jährlich 7000 bis 8000 Euro Unterhaltskosten dazu“, sagt der Fraktionsvorsitzende Matthias Leidner. Das sei unverhältnismäßig. „Wir benötigen dieses Geld für die Unterstützung von Vereinen und für die Jugendarbeit.“

Grüne und WfB verweisen zudem darauf, dass das Areal, auf dem die Freilauffläche entstehen soll, eigentlich als Ausgleichsfläche für künftigen Wohnungsbau und für den Weiterbau der Westumgehung gedacht ist. „Ausgleichsflächen in Bargteheides näherer Umgebung sind ohnehin knapp“, sagt Leidner.

Nutzung der Fläche ist laut CDU, SPD und FDP nur temporär gedacht

CDU, SPD und FDP betonen hingegen, dass die Nutzung als Freilauffläche laut Beschluss nur temporär gedacht sei. Weil in dem Bereich mehrere Fledermausarten leben, liege der Weiterbau der Westumgehung derzeit ohnehin auf Eis. „Bis dort gebaut wird, wird es noch Jahre dauern“, sagt SPD-Fraktionsvize Kronenberg. Bis dahin erfahre die Fläche immerhin eine sinnvolle Nutzung.