Kammerjäger Thorsten Kindschuh kontrolliert die an der Bogenstraße ausgelegte Köderbox auf Rattenspuren. Der giftfreie Weizenköder ist aber seit Wochen unangetastet. Ein gutes Zeichen: Zumindest an dieser Stelle ist das Rattenproblem wieder in Griff. © Undine Gerullis | Undine Gerullis