Reinfeld. Im Stadtgebiet von Reinfeld werden Frischwasserleitungen verlegt. Auf welche Routen Autofahrer in Richtung Süden ausweichen können.

Auf der B75 müssen Autofahrer ab Mittwoch, 26. Juni, mehrere Wochen lang mit Einschränkungen rechnen. Im Reinfelder Stadtgebiet, zwischen der Hausnummer 17 und der Kreuzung Feldstraße, wird die Bundesstraße zur Einbahnstraße in Richtung Stubbendorf. In der Gegenrichtung ist die B75 (Lübecker Chaussee) frei.

Grund ist nach Angaben aus dem Reinfelder Rathaus die Verlegung neuer Frischwasserleitungen. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 2. August, dauern.

Baustelle: B75 wird in Reinfeld für mehrere Wochen zur Einbahnstraße

Autofahrern stehen zwei Alternativrouten zur Verfügung. Entweder biegen sie aus Stubbendorf kommend in die Nordstormarnstraße in Richtung A1 ab und nehmen anschließend im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt auf An der Autobahn. Anschließend geht es links auf die Barnitzer Straße und rechts auf die Lokfelder Straße zurück auf die B75 in Richtung Süden.

Alternativ biegen Autofahrer aus Stubbendorf von der Lübecker Chaussee nach rechts auf die Feldstraße ab und folgen ihr am Straßenende auf die Holländerkoppel nach links. Der Kurvenbereich wird laut Verwaltung am Dienstag, 25. Juni, nach der Fertigstellung des Kreisverkehrs dort, rechtzeitig wieder freigegeben, um als Umleitungsstrecke zu dienen. Von der Holländerkoppel geht es anschließend nach links über die Straße Am Zuschlag zurück auf die B75.