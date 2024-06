Grönwohld. Großer Kummer an einer Grundschule im Norden: Wer hat Klassentier Wolf-Dieter gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Seit zehn Tagen herrscht große Aufregung in einer der kleinsten Schulen Schleswig-Holsteins: Wolf-Dieter ist verschwunden! Vor allem für die Viertklässler der Grundschule Grönwohld ist die Abwesenheit des Vierbeiners ein veritables Ungemach. Denn immerhin handelt es sich bei dem so schrecklich Vermissten im Wortsinn um den Leitwolf der Klasse. „Er bedeutet uns so viel. Vier Jahre hat er uns begleitet – bei Ausflügen, Klassenfahrten und täglich im Unterricht. Er ist doch einer von uns“, sagt Melissa. Doch nun ist sein Platz in dem schönen Korbkoffer auf der Fensterbank verwaist. Und Wolf-Dieter sozusagen ein Problemwolf. Das wollen die Schüler aber nicht einfach so hinnehmen. Und baten deshalb jetzt das Abendblatt um Hilfe.

„In unserer Schule ist es seit vielen Jahren schöne Tradition, dass jede Klasse bei der Einschulung ein Klassentier bekommt“, sagt Klassenlehrerin Janis Walzel. Alle möglichen Tiere seien schon dabei gewesen: ein Rabe, ein Pinguin, ein Bär, ein Eichhörnchen. Doch Wolf-Dieter sei schon besonders. „An ihm haben die Schüler wirklich sehr gehangen“, so Walzel.

Problemwolf in Stormarn gesucht – aber Jäger dürfen nicht auf ihn schießen

Vielleicht auch deshalb, weil das Maskottchen an jedem Wochenende ein Kind begleitete. „Wer es sein durfte, wurde ausgelost. Das war immer der Höhepunkt einer Woche, auf den sich alle mit großer Spannung gefreut haben“, berichtet Walzel. Und wer Wolf-Dieter schließlich mit nach Hause nehmen durfte, sei jedes Mal stolz wie ein König gewesen.

Wolf-Dieters verwaister Korbkoffer im Klassenraum mit seiner Schultasche. © HA | Privat

Am zweiten Juni-Wochenende war Joni der Glückliche. Doch die Freude währte nicht lang. Auf dem Weg nach Hause kam Wolf-Dieter am Freitag, 7. Juni, im Bus der Linie 8723 Richtung Sandesneben kurz nach 13 Uhr abhanden. Während Joni ausstieg, blieb Wolf-Dieter sitzen. Als es der Schüler bemerkte, war der Bus schon abgefahren.

Wolf-Dieter: Alle Schüler schrieben eigene Suchanzeigen

Hektische Telefonate mit dem Busunternehmen blieben leider erfolglos. Niemand konnte dort etwas zum Verbleib des Wolfes sagen. Umso größer war der Schreck, als der Verlust am folgenden Montag bei Unterrichtsbeginn offenbar wurde. Die Polizei wollten die Schüler aus naheliegenden Gründen mit der Suche aber trotzdem nicht behelligen.

Doch eine Abschlussfeier vor dem Wechsel in die weiterführenden Schulen ohne Wolf-Dieter – momentan noch undenkbar. Denn die Hoffnung ist groß, dass er ja doch unversehens wieder auftaucht. So schrieben sie gemeinsam Suchanzeigen, die die Eltern möglichst auch über die sozialen Netzwerke verbreiten sollten.

Problemwolf Wolf-Dieter: Die Nase wird als knubbelig oder kartoffelartig beschrieben

Dabei schwankte die Größenangabe für den beliebten Leitwolf erheblich. Zwischen 30 und 80 Zentimetern wurden von den Schülern geschätzt. Tatsächlich dürfte der Gesuchte etwa 50 Zentimeter groß sei. Unstrittig ist hingegen, dass er ein graues Fell mit weißem Brustpelz trägt. Während sein Kopf von einer langen Nase dominiert wird, die wahlweise als knubbelig oder kartoffelartig beschrieben wird.

Lennard und Wolf-Dieter bei der Gurkenkontrolle. © HA | Privat

Unzweifelhaft ist zudem, dass der kleine Kerl recht unternehmungslustig ist und dabei schon den ganzen Norden des Landes bereist hat. „Seine Abenteuer füllen inzwischen einen ganzen Ordner mit lustigen Fotos und sehr lebendigen Schilderungen“, berichtet Janis Walzel. Stoff genug für mehrere Bücher.

Problemwolf Wolf-Dieter hat die Tänzerinnen beim Ballett Schwanensee bewundert

Neben mehreren Treckerfahrten, Radtouren und Städtereisen bewährte sich Wolf-Dieter natürlich als Partytier bei Kindergeburtstagen. Mit Alexia war er beim Boxtraining und einer Bootstour auf dem Meer, mit Theo beim Segelfliegen hoch oben am blauen Himmel. Mit Jonathan ist er zu Halloween um die Häuser gezogen, mit Phil hat er Hühner besucht und am Lagerfeuer Stockbrot gemacht. Bei Bosse lernte er Schachspielen, Tamo durfte er bei der Holunder-Ernte helfen und bei Mia auf einer Luftmatratze im Pool umherschippern.

Im Sommer tummelte er sich an den Stränden von Nord- und Ostsee, besuchte Hansa- und Serengetipark, den Wildpark Eekholt, das Heimatmuseum Hoisdorf und die Insel Amrum, bewunderte die Tänzerinnen beim Ballett Schwanensee, schaute beim Judo- und Tischtennistraining zu und chillte in Strandkörben, auf gemütlichen Couches oder kuscheligen Kinderbetten.

Problemwolf: ein erfolgreicher Trostspender bei Kummer und Tränen

Nach solch erlebnisreichen Wochenenden zeigte sich der Leitwolf am Montagmorgen nicht selten etwas müde. Sam vermutete gar, Wolf-Dieter sei Lernen womöglich zu anstrengend und beschrieb ihn als eher faul und bequem. Doch das gönnten ihm die anderen Kinder offenbar, hatten sie mit ihrem Klassentier doch ansonsten jede Menge Spaß. Zumal er auch erfolgreich zu trösten vermochte, wenn es mal Kummer und Tränen und gab.

Wolf trifft Fuchs unter den wachsamen Augen von Alexia. © HA | Privat

Doch nun ist selbst das tägliche Begrüßungsritual nicht mehr das, was es mal war. Schloss es bisher den grauen Star der Klasse automatisch ein, wenn die Kinder laut im Chor „Guten Morgen, Frau Walzel und Wolf-Dieter“ riefen, so fehlt jetzt etwas in der zelebrierten Routine. Und niemand berichtet montags im Morgenkreis mehr stolz von gemeinsamen Erlebnissen mit dem Leitwolf.

Problemwolf: Die Kinder hoffen, dass er zurückkommt

Vier Wochen verbleiben jetzt noch bis zur großen Abschlussfeier an der Grundschule am 19. Juli. „Es ist einfach traurig ohne ihn, wir vermissen ihn alle sehr. Es wäre so schön, wenn er wieder zurückkehrt“, sagt Lea. „Deshalb bitten wir alle, die das lesen: Fragt bei euren Kindern und Nachbarn nach, ob jemand Wolf-Dieter gesehen hat und sagt in unserer Schule Bescheid“, bitten Lennard und Theo unisono im Namen ihrer Klassenkameraden.

Wer sachdienliche Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Wolf-Dieter geben kann, möge sich bitte unter der Rufnummer 04154/581 81 im Sekretariat der Grundschule Grönwohld melden. Bliebe noch ein wichtiger Hinweis an die Jägerschaft in Stormarn und den Nachbarkreisen. Bitte nicht auf Wolf-Dieter schießen! Der sieht nach vier ereignisreichen Jahren vielleicht etwas räudig und zerzaust aus. Dennoch ist der Bursche vollkommen harmlos und geradezu handzahm. Auf Schafe und Pferde hat er es jedenfalls nicht abgesehen.