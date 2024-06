Reinbek. Der Reinbeker hätte lieber schieben sollen. Polizei ordnete Blutprobe an. Womit der 34-Jährige jetzt zu rechnen hat

Ein 34 Jahre alter Radfahrer aus Reinbek hat am Sonnabend, 15. Juni, an der Straße Am Sportplatz einen Unfall verursacht. Gegen 0.50 Uhr war er dort auf dem Fuß- und Radweg Richtung Neuschönningstedt unterwegs, kam auf der unbeleuchteten Strecke nach rechts ab und stürzte gegen einen Stromverteilerkasten. Dabei zog er sich leichte Schürfwunden zu.

Zeugen alarmierten die Polizei. Die bat den Radler bei der Unfallaufnahme um einen Atemalkoholtest. Dieser freiwillige Test ergab einen Wert von 1,09 Promille. Deshalb ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an. Eine ärztliche Behandlung sei nicht notwendig gewesen, sagt Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg.

Allerdings wird sich der Radfahrer jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Hinzu kommt der am Stromkasten entstandene Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. „Bestätigt sich der Verdacht, kann es sein, dass ihm der Führerschein entzogen wird“, erläutert Jacqueline Fischer.

Denn eine Autofahrt mit mindestens 0,5 Promille wird als Ordnungswidrigkeit angesehen, ab 1,1 Promille gilt sie als Straftat. Dann drohen ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von 528,50 Euro. Betrunken auf dem Fahrrad gilt: bei 1,6 Promille oder mehr ist auch der Radler absolut fahruntüchtig und begeht eine Straftat.

Er muss mit mindestens 30 Tagessätzen als Strafe rechnen, mit zwei Punkten in Flensburg und einer MPU (medizinisch-psychologische Untersuchung). Besteht der Radler diesen Test nicht, kann ihm die Fahrerlaubnis für Pkw entzogen werden.

Je nach Wiederholungsrisiko kann ihm sogar das Radfahren untersagt werden. Zudem kann ein betrunkener Radfahrer mit mehr als 0,3 Promille, der einen Unfall verursacht oder eine Ampel übersieht, auch wie ein Autofahrer bestraft werden.