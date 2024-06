Bad Oldesloe. Ob klein oder groß, schlank oder kräftig – alle Vierbeiner dürfen bei Rennen in Bad Oldesloe mitmachen. Es gibt nur eine Voraussetzung.

Der Schäferhundverein Bad Oldesloe sucht auch in diesem Jahr wieder die schnellsten Vierbeiner. „Vollgas auf vier Pfoten“ lautet das Motto für das beliebte Hunderennen am Sonntag, 30. Juni, auf dem Hundeübungsplatz am Pölitzer Weg in Bad Oldesloe. Ob jung oder alt, klein oder groß, schlank oder kräftig – jeder Hund darf mitmachen, die Rasse spielt keine Rolle. „Der Spaß steht im Vordergrund“, sagt Organisator Carsten Foltys.

Über den Tag wird jeder Hund dreimal starten, wobei eine Strecke von etwa 60 Metern zu bewältigen ist. Um Chancengleichheit zu gewähren, wird in sechs unterschiedlichen Klassen, von Mini bis Maxi, vom Welpen bis zum Senior, gestartet. Die Meldegebühr beträgt zehn Euro.

Hunderennen in Bad Oldesloe: Besucher haben freien Eintritt

Bei freiem Eintritt erwartet auch Besucher, die selbst keinen Hund, ein unterhaltsamer Tag. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Außerdem hat jeder die Chance, mit einem attraktiven Preis nach Hause zu gehen. Wie immer gibt es eine große Tombola, die von vielen Oldesloer Firmen gesponsert wird.

Nähere Informationen und das Anmeldeformular gibt es online unter www.schaeferhunde-badoldesloe.de.