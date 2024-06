Reinbek. Gefeiert wird der 150. Geburtstag des Reinbeker Schützenvereins. Die Tradition spielt eine Rolle. Trotzdem wird es jung und frisch.

Das wird ein Mega-Feier-Wochenende: Der Reinbeker Schützenverein von 1874 wird 150 Jahre alt und will das gebührend feiern. Kinder und Erwachsene, Schützen und Nichtschützen, Reinbeker und Menschen aus der Umgebung: Alle sind eingeladen zu einem tollen Festwochenende vom 7. bis zum 9. Juni auf dem Festplatz am Einkaufszentrum Sachsenwaldstraße 20. Für das gesamte Wochenende gilt: Eintritt frei!

Bürgermeister Björn Warmer eröffnet die dreitägige Sause am Freitag um 15 Uhr, dann öffnen auch die Schausteller ihre Buden. Da duften und locken dann Crêpes, Backwaren, Fisch, Eis und Allerlei vom Schwenkgrill. Zudem gibt es Jahrmarktflair mit Dosenwerfen, Entenangeln, Armbrustschießen, einem Kinderkarussell und Torwandschießen. „Bingo!“, hallt es dann zwischen 15.30 und 18 Uhr durch das Festzelt, denn das beliebte Spiel wird in der Zeit gespielt. Von 19 Uhr an kommen dann nicht mehr nur die grauen Zellen in Bewegung: Party ist angesagt, mit Hits der 1980er- und 1990er-Jahre, die DJ Pascal Genthe für ein tanzfreudiges Publikum bis etwa 1.30 Uhr mixt.

Reinbeker Schützen feiern mit einer dreitägigen Sause

Mit dem Budenzauber geht es am Sonnabend, 8. Juni, von 14 Uhr an weiter, dazu wird bis 18 Uhr ein Kindernachmittag von der Jugend des Vereins organisiert. Und wer hatte das sicherste Händchen beim Schießen? Die besten Teilnehmer des Schießsports in verschiedenen Kategorien werden von 18 Uhr an geehrt. Danach geht es wieder auf die Tanzfläche: „Bunt durch die Welt der Musik“ begleitet DJ Michael Wittig die Feiernden bis 1.30 Uhr.

Gemütlich tagsüber im Festzelt plaudern und abends ordentlich tanzen: Beim Schützenfest Reinbek ist das möglich. © privat | Privat

Am Sonntag öffnen die Buden der Schausteller schon um 11 Uhr, wenig später, um 11.30 Uhr, starten die Schützinnen und Schützen zum TSV Reinbek an der Theodor-Storm-Straße 22. Dort proklamiert der Kreisvorsitzende Carsten Henkel um 12.30 Uhr die Kreiskönige, denn zum Jubiläum des Reinbeker Schützenvereins wird auch das Kreisschützenfest in Reinbek gefeiert. Bunt, fröhlich und klangvoll wird es dann von 13.15 Uhr an, wenn der Festumzug mit zwei Spielmannszügen startet.

Der Umzug führt mit zwei Pausen zum Festplatz über: Theodor-Storm-Straße, Nelkenweg, Rosenstraße, Cronsberg, Kampstraße, Klaus-Groth-Straße, Schützenstraße, Fontanestraße, (Pause), Schönningstedter Straße, Sachsenwaldstraße, Oher Straße, (Pause), FF Schönningstedt, Johannes-Kröger-Weg, Am Salteich, Dorfstraße, Königsstraße.

Auch interessant

Der Spielmannszug Tonndorf-Lohe und das Show-Musikkorps Ahoy Hamburg geben von 15 bis 16 Uhr Platzkonzerte auf dem Festplatz. Die beiden jungen und modernen Spielmannszüge wollen für ordentlich Stimmung sorgen. Entsprechend gut gelaunt geht es dann ins Finale der großen Feier. Von 16.30 Uhr an wird das große Geheimnis gelüftet: Der neue Hofstaat des Reinbeker Schützenvereins samt Bürgerkönigin oder Bürgerkönig wird proklamiert.

bz