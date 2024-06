Großhansdorf. Täter erbeutet in Großhansdorf wertvollen Schmuck. Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps, wie man sich richtig verhalten sollte.

Dreist: Während die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Alten Landstraße in Großhansdorf am Dienstagmittag zwischen 11 und 12 Uhr nur kurz nach draußen ging, um den Müll wegzubringen, gelangten offenbar ein oder mehrere Einbrecher durch die offen stehende Eingangstür ins Gebäude.

Als sich die Frau anschließend im Erdgeschoss aufhielt, müssen der oder die Unbekannten das Obergeschoss geräuschlos durchsucht und dann unbemerkt das Haus wieder verlassen haben. Die Bewohnerin stellte erst später fest, dass unter anderem wertvoller Schmuck entwendet wurde. Der Sachschaden wird derzeit auf mehr als 5000 Euro geschätzt.

Großhansdorf: Der oder die Täter erbeuten wertvollen Schmuck

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt in dem Fall von sogenanntem „Einschleichdiebstahl“ und sucht Zeugen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alten Landstraße in Großhansdorf beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04102/ 809-0 mit den Beamten in Verbindung setzen.

Zudem verbindet die Polizei den Fall mit einem Appell an Hausbewohner, Türen nicht offenstehen oder Schlüssel nicht von außen stecken zu lassen. Oft reiche den Tätern schon eine kurze Unaufmerksamkeit, um sich ins Haus zu schleichen.