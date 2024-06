Ahrensburg. Marstall-Gruppe hat Ödön von Horváths Klassiker um einen Mord einstudiert. Es sind vier Vorstellungen im Kulturzentrum geplant.

Das Junge Theater Marstall in Ahrensburg bringt diesen Sommer eine eigene Interpretation von Ödön von Horváths Klassiker „Jugend ohne Gott“ auf die Bühne. Die Jugendlichen gehen dabei im Kulturzentrum der Frage auf den Grund, in welcher Gesellschaft sie leben wollen.

In dem Stück teilt sich eine dystopische Gesellschaft in oben und unten. Ein elitärer „Kader“ regiert mit autokratischem Führungsstil. Eine Gruppe von Jugendlichen nimmt in einem Camp an einem knallharten Auswahlverfahren für die Aufnahme in den Kader teil. Sie treffen auf eine Gruppe, die frei im Wald lebt und sich dem System entzieht. Die sich zuspitzenden Ereignisse münden in einen dramatischen Mordfall.

„Jugend ohne Gott“ hat am 21. Juni in Ahrensburg Premiere

Nach dem großen Erfolg mit dem „Sommernachtstraum“ im vergangenen Jahr präsentieren die Nachwuchsschauspieler ein neues Stück. Wieder einmal haben die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Theatergruppe sich mit einem Literaturstoff beschäftigt und ihren persönlichen Zugang dazu gefunden. Regie führen abermals Caroline Dibbern und Lea Balkenhol.

Auch interessant

„Jugend ohne Gott“ ist an vier Abenden im Marstall (Lübecker Straße 8) zu sehen. Die Premiere beginnt am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen folgen am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. Juni, jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt und Kinder 12 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Ahrensburger Buchhandlung Stojan (Hagener Allee 3a) und online über die Homepage www.marstall-ahrensburg.de.