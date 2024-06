Ahrensburg. Wegen starker Regenfälle war der Abschnitt zwischen Sattenfelde und Rohlfshagen voll gesperrt. Was alles repariert werden musste.

Innerhalb nur einer Woche sind die schweren Schäden an der Kreisstraße 61 zwischen Sattenfelde und Rohlfshagen beseitigt worden. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitteilt, sind die notwendigen Instandsetzungsarbeiten bereits abgeschlossen. Damit ist der genannte Streckenabschnitt nun wieder ohne Einschränkungen befahrbar.

Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 15.000 Euro

Durch die starken Regenfälle am Wochenende 24. bis 26. Mai waren in einem Kurvenbereich die Fahrbahn und die Rückhaltesysteme massiv unterspült worden. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste die K 61 deshalb bis zur Wiederherstellung in dem genannten Bereich voll gesperrt werden.

Inzwischen sind neben der Fahrbahn auch die Bankette und die Befestigung der Böschung zum Bach instandgesetzt worden. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen rund 15.000 Euro. luka