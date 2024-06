Reinbek. Weil eine 39-jährige Reinbekerin bei Grün irrigerweise geradeaus gefahren ist, kollidierte ihr Golf mit dem VW Polo eines 33-Jährigen.

Bei einem Autounfall in der Nähe des Einkaufszentrums Sachsenwaldstraße in Reinbek sind am Montagmittag, 3. Juni, vier Menschen, davon zwei Kinder verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fahrerin eines VW Golf, eine 39 Jahre alte Reinbekerin, gegen 14 Uhr den Parkplatz des Einkaufszentrums Sachsenwaldstraße verlassen und geradeaus auf die Königstraße fahren. Aus noch nicht geklärten Gründen ordnete sie sich jedoch auf der Rechtsabbiegespur ein. Als die Ampel dort Grün zeigte, startete sie jedoch geradeaus über die Kreuzung. Gleichzeitig wollte ein 33 Jahre alter Reinbeker mit seinem VW Polo auf der Sachsenwaldstraße geradeaus in Richtung Glinde fahren. Seine Ampel war ebenfalls grün.

Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, der Golf kippte durch die Wucht der Kollision auf das Dach. Die Reinbekerin und ihre beiden KInder, 7 und 10 Jahre alt, sowie der Fahrer des VW Polo wurden bei dem Unfall leicht verletzt.