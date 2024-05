Reinbek. Auf Anlage an der Carl-Zeiss-Straße geriet mitten in der Nacht Elektroschrott in Brand. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Flammen schossen mehrere Meter in die Höhe, die Rauchsäule war von vielen Stellen im Gewerbegebiet zu sehen: Auf dem Recyclinghof einer Firma an der Carl-Zeiss-Straße in Reinbek brannten kurz nach Mitternacht am Dienstag 30 Kubikmeter Elektroschrott. Die Feuerwehren aus Reinbek und Schönningstedt waren vor Ort, zusätzliche Atemschutzträger wurden angefordert. Die Kräfte löschten mit mehreren Rohren, auch Polizei und ein Rettungswagen eilten herbei. Warum es zum Brand kam, ist noch nicht bekannt.

Einen Großeinsatz auf dem Gelände gab es bereits Ende April

Es ist nicht der erste Vorfall auf dem Gelände des Unternehmens Melor, das Metall und Kunststoff recyclet. Vor rund einem Monat geriet an einem Nachmittag ein 14 Meter hoher Schrotthaufen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Reinbek war mit drei Ortswehren, 96 Leuten und allen Fahrzeugen dort. Die Glinder Wehr stieß später mit 26 Kräften und vier Wagen dazu. Verletzte gab es nicht.