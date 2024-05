Bad Oldesloe. Leiter der Behörde in Bad Oldesloe, Felix Wachenfeld, verabschiedet sich in den Ruhestand. Nachfolge ist bislang ungeklärt.

Wechsel an der Spitze des Finanzamtes Stormarn: Behördenleiter Felix Wachenfeld wurde am Montag, 27. Mai, bei einem Festakt in den Ruhestand verabschiedet. Der promovierte Jurist hatte den Posten seit 2016 inne. Schleswig-Holsteins Finanzstaatssekretärin Silke Torp dankte Wachenfeld für seine Arbeit. „Sie suchen stets pragmatische Lösungen und bleiben bei allen Herausforderungen für eine Amtsleitung sachlich und besonnen“, so Torp.

Als fachlicher „Allrounder“ habe sich der Behördenchef auch in schwierigen Situationen nicht aus der Ruhe bringen lassen. In Wachenfelds Amtszeit fiel unter anderem die aufwendige und äußerst komplexe Umsetzung der Grundsteuerreform. „Ich danke Ihnen für Ihren langjährigen Einsatz in der Steuerverwaltung“, sagte Torp.

Finanzamt Stormarn: Die Grundsteuerreform war sein letzter großer Coup

Felix Wachenfeld begann seine Tätigkeit in der Steuerverwaltung im Jahr 1991 mit Stationen in den Finanzämtern Lübeck, Stormarn und Bad Segeberg und einer rund dreijährigen Abordnung in die damalige Oberfinanzdirektion Kiel. Bevor er im Juli 2016 als Nachfolger von Sabine Bartels den Chefposten in Bad Oldesloe übernahm, leitete er die Finanzämter in Plön, Ratzeburg und Lübeck.

Auch interessant

Rechtliche Themen sind das Steckenpferd des Juristen. Neben dem Finanzamt im Ganzen leitete Wachenfeld daher auch einen Teil der internen Rechtsbehelfsstelle und nahm Termine beim Finanzgericht wahr – im vergangenen Jahr auch beim Bundesfinanzhof in München. Wer Wachenfeld in Stormarn nachfolgt, steht noch nicht fest. Übergangsweise wird das Amt durch seine bisherige Stellvertreterin, Ulrike Zahrt, geleitet.