Barsbüttel. Schulen und Feuerwachen kosten viel Geld. Die SPD macht verschiedene Vorschläge zur Finanzierung. Das Land spielt dabei eine Rolle.

Rund 115 Millionen Euro: So teuer sind große Projekte, über die Barsbüttels Politik derzeit diskutiert und die auf einer Liste der Verwaltung aufgeführt sind bis 2030. Einige müssen umgesetzt werden, in welcher Form auch immer. Das Problem: Schon jetzt hat die Gemeinde mehr als 23 Millionen Euro Schulden. Ohne Streichung von Vorhaben würde der Schuldenberg auf 126,5 Millionen Euro anwachsen. Wie soll das gehen? Darüber zerbrechen sich Entscheidungsträger die Köpfe. Die SPD hat sich Gedanken gemacht und verschiedene Modelle entwickelt, wie die Kommune die Herausforderungen stemmen kann. Eine zentrale Rolle in den Überlegungen spielt das Land Schleswig-Holstein.