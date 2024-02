Bad Oldesloe. Anfang Januar hatten Wassermassen großen Schaden angerichtet. Bürger leiden seitdem unter den Umwegen. Jetzt gibt es einen Fahrplan.

Fast zwei Monate ist es her, dass Wassermassen infolge starker Regenfälle in Stormarn große Schäden anrichteten. Besonders betroffen von der Überflutung war der Raum Bad Oldesloe. Wie berichtet, war die Bundesstraße 75 Anfang Januar in Höhe des Oldesloer Ortsteils Blumendorf überflutet worden. Teilweise stand das Wasser einen Meter hoch. Die wichtige Nord-Süd-Verbindung musste drei Wochen lang gesperrt werden. Auch andere Straßen waren zwischenzeitlich nicht befahrbar.