Hoisdorf. Von Instagram bis Kulturveranstaltungen: Neues dreiköpfiges Leitungsteam will mit innovativen Angeboten vermehrt Besucher anlocken.

Melanie Arps ist eine Ur-Hoisdorferin. Die 42-Jährige wohnt schon ihr ganzes Leben lang in der kleinen Gemeinde. „Hoisdorf ist mein Zuhause“, sagt Arps. „Und das Stormarnsche Dorfmuseum gehört dazu.“ Damit das auch so bleibt, setzt sich die Mutter zweier Kinder persönlich ein: Seit November bildet sie gemeinsam mit Joachim Kruse und Hartmut Buthmann das neue Leitungsteam des Museums, das mehr als 10.000 Exponate beherbergt und die Heimatgeschichte in seinen Ausstellungsräumen für die Besucher lebendig werden lässt.