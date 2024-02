Aumühle. Der Jurist Walter Pauly wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Was ein Forscher über den Aumühler herausgefunden hat.

Der Kulturwissenschaftler Nikolaj Müller-Wusterwitz hat vor drei Jahren für das Projekt „Stolpersteine“ in Aumühle die Initiative ergriffen. Seitdem erinnern vor der Pfingstholzallee 1 drei der kleinen Mahnmale an das Schicksal der Aumühler Jüdin Anita Zoellner, die 1945 ermordet wurde, sowie an ihre Kinder Annemarie (1913–1998) und Kurt (1917–2002). Jetzt soll ein vierter Stein folgen, der an ein weiteres Opfer des Nationalsozialismus erinnern soll: an Walter Pauly. Er hat ebenfalls in Aumühle an der Sachsenwaldstraße gelebt und wurde 1945 unter dem Vorwand der „Euthanasie“ von den Nationalsozialisten ermordet.