Bad Oldesloe. Neuer Veranstalter ist eine Agentur aus Hamburg. Was für sie die besonderen Herausforderungen des Projekts sind und was geplant ist.

Was macht ein gutes Stadtfest aus? Die richtige Mischung zwischen Bühnenprogramm und Budenzauber, Unterhaltung und Marktatmosphäre, Kultur und Kommerz. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Schaffung von Identität. Sie entsteht besonders dann, wenn lokale Künstler und Anbieter bei der Gestaltung berücksichtigt und alle Generationen und Bevölkerungsgruppen angesprochen werden. So war es beim Stadtfest in Bad Oldesloe, das sich bis zuletzt großer Beliebtheit bei Einwohnern und Gästen aus dem Umland erfreute, und so soll es auch wieder sein.