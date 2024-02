Reinbek. Die Stadt Reinbek braucht Unterkünfte für 150 Menschen. An der Stettiner Straße sind alle willkommen, nur nicht die Container.

150 weitere Geflüchtete werden in diesem Jahr ein sicheres neues Zuhause in Reinbek brauchen. Die Stadt ist verpflichtet, sie unterzubringen, auch wenn für sie neue Unterkünfte geschaffen werden müssen. Aktuell sind 565 Menschen in den 47 Unterkünften der Stadt untergebracht. 2023 wurden 90 Asylbewerber, 15 Obdachlose und 44 ukrainische Geflüchtete einquartiert. Im Haushalt 2024 stehen jetzt 500.000 Euro für die Anmietung und eine Million Euro für den Kauf von zusätzlichen Unterkünften in Modulbauweise bereit.