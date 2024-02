Hamburg. In Ahrensburg positionierten sich Landwirte, zündeten Feuertonnen an und behinderten Ausfahrt. Nach ihrem Abzug lief Aktion weiter.

In den vergangenen Wochen war es durch die anhaltenden Bauernproteste immer wieder zu Straßenblockaden in Hamburg und dem Norden gekommen. Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr konzentrierten sich die Landwirte jetzt allerdings weniger auf den Verkehr, sondern auf die Axel-Springer- und Prinovis-Druckerei in Ahrensburg im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein.