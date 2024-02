Oststeinbek. Neuer Bauhof kostet Oststeinbek Millionen. Grundstück für Doppelumzug mit Feuerwehr ist gekauft. Nun wird Alternative geprüft.

Der Oststeinbeker Bauhof an der Dorfstraße im Ortsteil Havighorst ist marode und in Teilen von Schimmel befallen. Deswegen ist ein Umzug geplant. Auf der gegenüberliegenden Seite hat die Gemeinde ein 8400 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, auf das die Einrichtung sowie eine Feuerwehrwache passen. Das war das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2022. Ein Neubau auf dem früheren Fußballplatz am Rand des Dorfes galt als ausgeschlossen. Also alles geregelt? Von wegen. Jetzt gibt es eine Kehrtwende. Es werden alternative Flächen geprüft. Dafür investiert die Kommune bis zu 40.000 Euro.