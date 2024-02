Ahrensburg. Fahrt kostet einen Euro und wird mit zehn Euro subventioniert: Bürgermeister hofft dennoch auf Kraftanstrengung von Kreis und Stadt.

Die Streichung von 2,4 Millionen Euro für den Shuttleservice HVV hop aus dem Etat der Stadt Ahrensburg hat noch einmal eine kontroverse Debatte über das Pilotprojekt ausgelöst. Kunden beklagen, dass der On-Demand-Verkehr nur noch bis Dezember 2024 gesichert ist. Andere begrüßen, dass Ahrensburg angesichts unvermeidbarer Rekordinvestitionen (allein in den Schulbau fließen bis 2028 mehr als 120 Millionen Euro) auf die freiwillige Subvention verzichten will. In der von allen Parteien akzeptierten Änderungsliste zum aktuellen Haushalt waren unter dem Punkt „Keine Fortführung von HVV hop“ jeweils 800.000 Euro für die Jahre 2025, 2026 und 2027 aus dem Entwurf herausgenommen worden.