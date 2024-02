Bad Oldesloe. Stormarn soll Busverkehrs im Norden des Kreises komplett neu ordnen, fordert Wählergemeinschaft FBO. Das sind ihre Argumente.

An dieser Stelle drückt der Schuh schon lange: Wer im nördlichen Teil von Stormarn lebt, kann je nach Wohnort kaum praktikabel mit dem Bus von A nach B kommen. Es fehlt an einem verlässlichen und durchgehenden Nahverkehrsangebot – das bemängelten Bürgerinnen und Bürger unter anderem in einer Befragung des Amts Nordstormarn im Jahr 2021. Nur 29 Prozent waren mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vor ihrer Haustür zufrieden, 45 Prozent wünschten sich einen Ausbau desselben.