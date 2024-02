Rehorst. Rehorst bei Reinfeld: Mithilfe eines Hubschraubers werden die Seile für neue Stromtrasse von Mast zu Mast gezogen.

Für die Ostküsten-Stromleitung haben am Mittwoch, 7. Februar, in Rehorst bei Reinfeld Monteure mithilfe eines Hubschraubers Seile von Mast zu Mast gezogen. Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet wurden zunächst leichte Kunststoffseile in die Höhe gebracht, an denen anschließend die schweren Leiter-Seile aus Stahl und Aluminium nachgezogen werden können.