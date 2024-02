Ahrensburg. Yves-Jose Zietz aus Ahrensburg hat ein ausgefallenes Hobby, das ihn viel Zeit kostet – und in die schönsten Skigebiete führt.

„Ich hab mich immer gefragt: Was kann man haben? Was kann man sammeln?“ Yves-Jose Zietz‘ Augen fangen an zu leuchten, wenn er von seiner Leidenschaft erzählt. Er sammelt jetzt: Gondeln alter Seilbahnen! Wie kommt man bloß auf so eine Idee?